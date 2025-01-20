Серед фруктів почали дешевшати апельсини та яблука.

Ціни на овочі в Україні за тиждень змінилися різнопланово. Виробники масово знижували ціни на цибулю, на тлі стрімкого погіршення якості продукції, закладеної в сховища.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що вартість овоча впала з 15-16 гривень за кілограм до 13-15. При цьому минулого тижня почала дешевшати морква - з 25-32 до 23-20 грн/кг.

Водночас ціни на огірок і солодкий перець продовжили зростати. Так, нижня цінова межа огірка піднялася з 110 до 120 грн/кг, а солодкий перець підскочив з 140-150 гривень за кілограм до 145-170. Дорожче, ніж тижнем раніше, продавалися томати - верхня цінова межа піднялася з 90 до 120 грн/кг. Баклажан подорожчав з 110-120 до 180-200 гривень за кілограм, а кабачок подешевшав з 90-100 до 85-90 грн/кг.

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Почали зростати ціни на якісний часник - верхня цінова межа піднялася зі 150 до 170 грн/кг. У сегменті зелені спостерігалося зниження цін на кріп і петрушку - верхня цінова межа знизилася з 200 гривень за кілограм до 180, при цьому салат подорожчав з 50-100 грн/кг до 150-160.

У фруктовому сегменті почав дешевшати апельсин - з 68-130 до 65-125 грн/кг. Знизилися ціни на яблуко з 27-35 до 23-32 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - прогноз експертів

Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка зазначив, що м'ясо досить дороге в Україні, тому цей продукт не дуже популярний, а низький попит стримує зростання цін.

При цьому член Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин зазначив, що ціни на молочку в Україні зросли, і зміна вартості має об'єктивні причини.

Крім того, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що впродовж 2025 року щомісяця ціни на хліб можуть зростати в межах 1,5-2%, а за рік загалом він може подорожчати більш ніж на 20%.

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