За рік ціна за кілограм у середньому зросла на 10 гривень.

В Україні дорожчає цукор у роздрібному продажу. За рік його ціна зросла на 10,49 грн за кг, нині вона сягає 25,63 грн/кг.

Читайте такожСтало відомо, коли в Україні подешевшає полуниця: озвучено прогнозПро це пише "Агро Перспектива".

Так, за місяць - з березня до квітня 2021 року - ціна зросла від 24,38 грн/кг на 1,25 грн за кг.

Для порівняння: торік у квітні середня вартість цукру в Україні сягала 15,14 грн/кг.

Подорожчання овочів в Україні

На українських ринках та в супермаркетах подорожчали овочі борщового набору. Здешевшала лише картопля. Кілограм коштує майже 12 гривень.

Серед тих овочів, які здорожчали, це морква. Кілограм можна придбати в середньому за 6 гривень. Вартість буряка нині становить близько 7,5 гривні. Капуста зросла в ціні до майже 6 гривень за кілограм.

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Автор: Ольга Робейко