Ціни на овочі, фрукти і ягоди наразі залежать від зміни логістичних маршрутів і вартості пального.

В Україні дефіциту фруктів та овочів через окупацію південних регіонів не очікується.

Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, про це заявив директор департаменту аграрного розвитку відомства Ігор Віштак.

"По Україні в цілому не спостерігатиметься дефіцит овочевих культур через тимчасову окупацію південних регіонів. Цього року в Херсонській області під овочевими культурами було засіяно 40 тис. га землі, що становить близько 15% до врожаю овочів по Україні. Шляхом залучення 5 областей центральної України, які також є найбільшими виробниками овочів, де виробництво цих продуктів перевищує у 2-3 рази у порівнянні з іншими неокупованими областями, в сумі дадуть врожай на рівні 34,22% до збору по Україні", - зазначив Віштак.

За його словами, плодово-ягідних культур в Україні завжди було перевиробництво. Тому Вінницька, Чернівецька, Хмельницька, Дніпропетровська, Львівська та Полтавська області, які є найбільшими виробниками плодів та ягід, цілком зможуть забезпечити потреби країни.

"Щодо кавунів, то тут ситуація складніша. Звичайно херсонських кавунів нам не замінить ніхто, і розраховувати на низьку вартість цього року не варто. Але урожай з центральної та частково південної України, дещо компенсує цю нестачу", - підкреслив директор департаменту агророзвитку.

Також він додав, що ціни на овочі, фрукти і ягоди наразі більше залежать від зміни логістичних маршрутів і вартості пального.

Як раніше повідомляв УНІАН, зростаюча пропозиція місцевих тепличних томатів і досить сильна конкуренція з імпортом провокує зниження цін на ринку томатів в Україні.

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