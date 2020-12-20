До такого рішення аграріїв підштовхнуло прагнення не відставати від сучасних тенденцій в аграрній сфері та виробництві харчових продуктів.

Українські аграрії планують виростити перший урожай озимої пшениці, яка матиме синій і чорний колір.

Про це повідомляє Agroportal.

Читайте такожСтворення нового аграрного міністерства заблокує аграрний бізнес на півроку - експерти

Різнобарвну пшеницю вирощуватиме господарство Красилівського району Хмельницької області.

До такого рішення аграріїв підштовхнуло прагнення не відставати від сучасних тенденцій в аграрній сфері та виробництві харчових продуктів. Також вони хочуть бути конкурентоспроможними на ринку хлібопродуктів.

"Отримане зерно і борошно ми плануємо не тільки продавати, а й використовувати у власній пекарні для випікання особливих сортів хліба. За багатьма технічними характеристиками нова пшениця не поступається традиційним сортам.

А ось щодо врожайності, ймовірно, виникнуть певні питання. Адже ми традиційно сіємо високоврожайні сорти червоної пшениці, які з гектара дають, як правило, не менше 8 т/га, а ось чорнозерна — тільки 5-6 т/га", — розповіли фермери.

Насіння виготовили в Одеському селекційно-генетичному інституті, де цілих 10 років працювали над адаптацією іноземних сортів кольорових зернових до вирощування в умовах України.

Разом з тим зазначається, що ціна на таку оригінальну продукцію буде високою, адже експериментальне виробництво коштує дорого, а у випадку Красилівського господарства йдеться і про органічне землеробство.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН