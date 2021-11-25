Польський буряк в Україні коштує дешевше, аніж вітчизняний, зазначили експерти.

Українські фермери почали стрімко підвищувати ціни на столовий буряк, який є одним з основних складових так званого "борщового набору".

Як повідомляють експерти проекту EastFruit, подорожчання відбулося через обмежену пропозицію буряка на ринку, оскільки багато виробників заклали її в овочесховища, щоб продати навесні за максимальною ціною.

"Однак підвищення цін не пройшло непоміченим, і зростання цін на буряк при високому попиті відразу спровокував імпорт. Вже на поточному тижні на українському ринку з'явилися перші партії столового буряка з сусідньої Польщі", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожЦіна на сало в Україні "зашкалює": стали відомі причини (відео)За словами аналітиків, гуртові ціни на український буряк за тиждень зросли приблизно в 1,5 раза й становлять 9-12 грн/кг.

Водночас польський буряк коштує 8-8,5 грн/кг і не поступається за якістю вітчизняному.

"Якщо українські фермери будуть і далі утримуватися від продажів буряка, більшість ключових гравців ринку не виключає, що імпорт даного коренеплоду з Польщі може різко вирости вже з наступного тижня", – зазначили експерти.

Раніше стало відомо, що споживча інфляція в Україні в жовтні в річному вираженні у порівнянні з жовтнем 2020 року становила 10,9%, незначно сповільнившись з 11% у вересні.

Автор: Альона Кириченко