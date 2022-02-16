Основна причина зростання відпускних цін на цей коренеплід - скорочення пропозиції його на ринку.

На сьогодні українські господарства продають столовий буряк по 10-15 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж тижнем раніше. В цілому за рік буряк подорожчав у 2,5 раза.

Про це повідомляє EastFruit.

Відзначається, що основною причиною чергового зростання відпускних цін в даному сегменті ключові гравці ринку називають скорочення пропозиції столового буряка на ринку.

"На сьогодні багато виробників вже фактично завершили продажі даного коренеплоду, а багато призупинили продажі до квітня. Також на поточному тижні істотно скоротилися поставки імпортного столового буряка виробництва Польща, що своєю чергою надало підтримку цінам на місцеві коренеплоди", - йдеться в повідомленні.

Також, відзначають аналітики, подорожчанню сприяє підвищений попит на дану продукцію: буряк активно закуповують як оптові компанії, так і роздрібні мережі.

"На сьогодні столовий буряк в Україні вже коштує в середньому у 2,5 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Однак при цьому учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів почати розпродаж буряків зі сховищ, що призведе до збільшення поставок і, як результат, до зниження відпускних цін в даному сегменті", - підкреслили експерти.

Ціни на овочі в Україні:

Наприкінці листопада 2021 року українські фермери почали стрімко підвищувати ціни на столовий буряк, яка є одним з основних складових так званого "борщового набору".