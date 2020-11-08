Основною причиною зростання цін на картоплю, на думку експертів, став досить високий попит на дану продукцію з боку оптових компаній.

На початку листопада в Україні спостерігається значне зростання цін на картоплю.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Читайте такожОдразу вдвічі: в Україні різко подорожчали тепличні огірки

Основною причиною зростання цін на картоплю, на думку експертів проекту, став досить високий попит на дану продукцію з боку оптових компаній, які почали закупівлі картоплі для закладки в сховища.

Так, на сьогодні виробники пропонують картоплю до продажу по 5,50-7,50 грн/кг ($0,19-0,26/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня.

За словами, фермерів, підвищувати ціни в даному сегменті їм дозволив не тільки високий попит, але і скорочення пропозиції даної продукції від дрібних господарств та населення, оскільки збиральна кампанія вже пройшла свій пік.

Оператори ринку відзначають, що зростання цін не сприяло зниженню попиту на картоплю, у зв'язку з чим вони не виключали, що наступного тижня фермери будуть робити спроби вкотре підвищити ціни в даному сегменті.

Хронологія подій

Українські картоплярі в серпні-вересні відставали від нормальних темпів збирання картоплі через посушливу погоду. На думку експертів, це могло спровокувати зростання імпорту картоплі у 2020 році.

Україна у 2019 році збільшила імпорт картоплі, переважно з Росії, в 43 рази – до рекордних 250 тисяч тонн, при власному врожаї у 20,3 мільйона тонн.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН