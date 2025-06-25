Комахи розглядаються як екологічно безпечніша альтернатива традиційному м’ясу.

Усі останні спроби заохотити людей споживати комах виявилися приреченими на провал через поширене почуття відрази до такої їжі. Про це повідомляє The Guardian.

Розведення й споживання комах останніми роками активно просувалося як більш екологічна альтернатива традиційному м’ясу. Справа в тому, що вирощування худоби має значний вплив на довкілля: воно є причиною вирубки лісів, спричиняє забруднення води та продукує парникові гази.

Однак, попри набагато менший вплив на планету, споживання комах (наприклад, цвіркунів або сарани) навряд чи стане масовою практикою – особливо в західних країнах, де люди все ще відчувають відразу до самої думки про таку їжу. Дослідження показало, що до 91% жителів США та Європи готові спробувати рослинні альтернативи м’ясним продуктам, тоді як можливість вживання в їжу комах розглядають лише близько 20% респондентів.

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Окрім суто культурного фактору існують і економічні бар’єри. Багато компаній зосереджені на вирощуванні таких видів комах, які йдуть переважно для корму тваринам, а не для харчування людей.

"‎З огляду на ці виклики важко уявити, як харчові продукти з комах можуть суттєво замінити традиційне м’ясо"‎, – кажуть автори дослідження, опублікованого в npj Sustainable Agriculture.

В якості альтернативи просуванню ідеї харчуватись комахами вчені радять просувати на ринок більш звичні рослинні продукти.

Варто також додати, що порівняно небагато мешканців західних країн переходять на вегетаріанство чи веганство. Світове споживання м’яса, ймовірно, зростатиме в найближчі десятиліття на тлі підвищення попиту з боку нових заможних верств населення в таких країнах, як Китай.

Продовольча безпека у світі – останні новини

Тільки одна країна в світі здатна повністю забезпечити себе харчами. Спеціалісти вважають, що якби світова торгівля продовольством раптово припинилася, єдиною країною, яка могла б повністю забезпечити себе харчами була б Гаяна – невелика країна на півночі Південної Америки. Вона має теплий клімат, сприятливий для сільського господарства, а також прямий доступ до океану, де можна ловити рибу.

Також повідомлялось, що Москва маніпулює світовим ринком зерна і використовує голод як інструмент війни. Експерти вважають, що кампанія Кремля зі знищення українських запасів зерна в портах є методичною і стратегічною.

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