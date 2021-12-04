"Гіганти" харчової промисловості прогнозують нову альтернативу м'ясу.

Смак бургерів, до якого звикли всі любителі фаст-фуду, може сильно змінитися. Вся річ у тому, що вже скоро замість м'яса в блюдо можуть почати класти не фарш зі свинини або яловичини, а черв'яків і личинок. І все це заради порятунку планети.

Про нову альтернативу м'ясу повідомляє видання Bloomberg.

Так, у світі вже є багато варіантів, якими можна замінити м'ясо. Соя, нут, водорості, топінамбур - все це вже давно їдять вегетаріанці й ті, хто вважає за краще не підтримувати виробництво м'яса. Тепер же в бургери та інші страви, де обов'язковим компонентом є фарш, пропонують додавати черв'яків, личинок і цвіркунів.

Звичайно, продукти з комах навряд чи підійдуть вегетаріанцям. Однак вживання личинок і черв'яків замість м'яса істотно знизить негативний вплив на екологію і всю планету в цілому. При виробництві "цвіркунового" фаршу використовується не так багато землі й ресурсів, скільки цього вимагає виробництва звичайного м'яса або вирощування зернових культур.

Читайте такожПахне беконом: вчені створили пластир для вегетаріанцівКрім цього, "гіганти" харчової промисловості вже виявили понад 2 тисяч їстівних видів комах. Вони мають різний смак і володіють корисними властивостями. Навіть самі розпещені гурмани зможуть знайти серед великої кількості видів личинок і черв'яків той, який їм подобається найбільше.

Борошняні черв'яки, наприклад, зовсім не мають запаху, що точно сподобається гидливим привередам. Також вони містять в собі багато вітамінів і мінералів.

Експерти прогнозують, що вже до 2030 року продажі їстівних комах зростуть у 8 разів, у порівнянні з показниками 2019 року. У всьому світі можуть купити личинок і черв'яків на 8 мільярдів доларів.

Вживання черв'яків істотно знизить негативний вплив людства на планету. Однак чи погодиться весь світ відмовитися від соковитих котлеток в ароматних бургерах і чи сподобається людям фарш з личинок - залишається загадкою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Китаї винайшли пластик з насінної рідини лосося і рослинної олії. Вчені вже створили з екологічно чистого пластику кілька предметів.

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Автор: Поліна Кузенко