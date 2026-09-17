Виноград подешевшав, а дині різко подорожчали: які ціни на ярмарку

Кілограм винограду вроздріб можна придбати за 50 гривень.

На продуктових ярмарках столиці потроху добігає кінця сезон баштанних. Якщо тиждень тому дині ще можна було знайти в продажу по 20 грн/кг, то зараз вартість плоду вроздріб вже становить 60-70 грн/кг, передає кореспондент УНІАН.

Водночас ціни на кавуни все ще тримаються в межах 15-17 грн/кг. А от править бал виноград, який пропонують практично на кожній розкладці – хіба що крім м’ясних павільйонів. В залежності від сорту, розміру та кондиційності, ягоду продають від 50 і до 230 грн за кілограм, хоча здебільшого діапазон цін становить 100-180 грн/кг.

До сих пір доволі багато на ярмарку персиків, які коштують від 50 до 65 грн/кг. Хоча завжди можна знайти і дорожчий фрукт – наприклад, персик за 140 грн/кг для найбільш заможних клієнтів. Нектарин продають по 120 грн/кг.

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Також на ярмарку достатня пропозиція сливи з розкидом цін 25-45 грн/кг. Водночас груш і яблук дуже мало. За кілограм яблук доведеться віддати орієнтовно 50 грн – і це не ті ціни, до яких звикли українці.

Також продавці все ще пропонують ягоди, сезон яких давно минув. Так, лохиною торгують по 185-200 грн/кг, полуницею – по 160-180 грн/кг, а малина коштує 220 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Гуртові ціни на моркву в Україні знижуються вже шість тижнів поспіль через стрімке зростання пропозиції овочу на ринку. Водночас, попри тривале здешевшання моркви, вона все ще коштує в середньому на 32% дорожче, ніж рік тому.

Зворотня ситуація з ріпчастою цибулею, яка тиждень тому почала активно дорожчати через високий попит з боку оптових компаній і роздрібних мереж. При цьому пропозиція високоякісної цибулі була досить обмеженою, що пояснювалося бажанням фермерів закласти максимальні обсяги такої продукції на зберігання.

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