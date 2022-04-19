Більше 30% сільськогосподарських полів не будуть використовуватися для посіву пшениці, ячменю, соняшнику та кукурудзи.

В Україні понад 30% сільськогосподарських полів через війну, яку розв'язала Росія, будуть не придатні для посіву зернових цього року.

Основними причинами є активні бойові дії, а також велика кількість мін та інших боєприпасів, залишених на полях, йдеться в повідомленні Управління ООН з координації гуманітарних питань.

"Більше 30% сільськогосподарських полів не будуть використовуватися для посіву пшениці, ячменю, соняшнику та кукурудзи. Безперервні військові дії можуть викликати глобальну продовольчу катастрофу, оскільки 36 з 55 країн з продовольчою кризою залежали від України і російського експорту", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня в ООН заявили, що закриття українських портів на Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності у світі. Українські сховища переповнені зерном, яке в звичайний рік допомагає прогодувати 400 млн людей у всьому світі. Але ланцюжок поставок був порушений російською війною проти України, через що порти не можуть нормально працювати.

Вас також можуть зацікавити новини: