35 африканських країн залежать від продовольства, імпортованого з Чорноморського регіону.

Підвищення світових цін на продукти харчування в результаті війни в Україні може спровокувати голодні бунти в бідних країнах.

Про це в інтерв’ю The Guardian заявила глава Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеала.

"Я думаю, що ми повинні бути стурбованими. Вплив на ціни на продукти харчування та голод у цьому та наступному році може бути значним. Їжа та енергія є двома найбільшими товарами у споживчих кошиках бідних людей у всьому світі", – сказала Оконджо-Івеала.

"Найбільше постраждають бідні країни та бідні люди в бідних країнах", - підкреслила вона.

Глава СОТ зазначила, що 35 африканських країн залежать від продовольства, імпортованого з Чорноморського регіону, додавши, що Росія та Україна відповідають за 24% світових поставок пшениці.

Генеральний директор СОТ також стурбована, що через конфлікт посівний сезон в Україні буде зірвано, а поставки добрив будуть обмежені.

Україна зазвичай забезпечує половину пшениці Всесвітній продовольчій програмі, агентству ООН, яке забезпечує екстрені постачання країнам, які перебувають у конфлікті або зазнають стихійних лих, таких як голод.

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