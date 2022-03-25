Експортувати запаси неможливо через логістичні обмеження

Україна зараз має запаси сільськогосподарської продукції, розрахованої на експорт, на 7 млрд доларів.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону сказав новопризначений міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, розповідаючи про свої першочергові завдання на новій посаді.

"У нас в країні є зараз запаси, які були розраховані на експорт, в грошах на сім мільярдів доларів. Порти обмежені, Ми раніше вивозили 4-5 млн тонн сільськогосподарської продукції, і зерна, і переробки через порти, зараз це тільки кілька сот тисяч тонн через західні кордони", - зазначив Сольський.

За його словами, дуже важливо налагодити експортну логістику, за винятком тих ресурсів, які потрібні для країни, "тому що це гроші для аграріїв, селянам, вони платять за оренду працівникам".

Також він нагадав, що країна готова швидко надавати безвідсоткові кредити аграріям. Станом на 24 березня заявок на такі кредити вже було на 300 млн грн.

Також міністр зазначив, що припинення війни в Україні – це єдиний спосіб уникнути глобальної продовольчої кризи.

"Всі інші заходи складні та обумовлюють дефіцит продовольства у світі. Тому що Україна та інші країни Чорноморського басейну обмежені в експорті", - сказав він.

Міністр додав, що ціни на зернові зараз у два рази вищі, ніж на цей період рік тому. І якщо війна в Україні буде затягуватися, вони й далі будуть рости.

Війна проти України: