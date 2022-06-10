Дефіциту овочів не буде, тільки в Ізмаїльсьому районі на Одещині більше 300 гектарів засадили помідорами, зазначив перший віце-президент ТППУ.

Дефіциту овочів, в результаті того, що окупанти в захоплених південних областях країни, не дають фермерам вивозити продукцію на територію України, не виникне.

Про це повідомив перший віце-президент Торгово-промислової палати України (ТППУ) Михайло Непран 9 червня в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я сьогодні поспілкувався з одним із лідерів (підприємств, - УНІАН) консервованих овочів в Україні. Це Одеський консервний завод і їхнє підприємство. Запитав про ситуацію з ранніми овочами і який вийде на врожай. Зараз технологія така - спочатку теплиця, потім теплиця відкривається і починають продавати, як ґрунтові. Мені сказали, що на огірки і помідори врожай дуже хороший. Пішли в продаж. До того, якщо спочатку у нас на ранній овоч висока ціна, зараз вона потихеньку падає",- поінформував Непран.

Він додав, що найпопулярніший та улюблений сорт огірків для консервації "роднічок" вродив дуже добре. "З огірками будемо, також гарно пішов ранній помідор",- сказав Непран.

Перший віце-президент ТППУ розповів про перспективи на забезпечення консервованими овочами.

"Перспективи хороші. Будуть і свіжі огірки, і помідори, і кабачки. Будуть і консервовані огірки, помідори. Буде й томатна паста. Що саме цікаве тут спрацював ринок. Зараз лідером з овочів став Ізмаїльський район на Одещині. Там якраз понад 300 гектарів засадили помідорами. Переживати немає чого, треба і самим консервувати, тому що домашні огірки і помідори – це дуже смачно. Наші виробники і великі, і фермери моментально відреагували (на можливий дефіцит овочів, – УНІАН) і посадили більше овочів у цьому сезоні",- зазначив Непран.

Перший віце-президент ТППУ додав, що у захопленій Херсонщині, окупанти навмисно роблять все для того, щоб не пускати фермерів з молодою овочевою продукцією на територію України.

"Вони спеціально не пускають фермерів, щоб зламати волю, зламати супротив нашого населення та нашого бізнесу на захоплених територіях. Для цього, окупанти використовуються саме такі жорсткі методи – не пустити на територію великої України. Тому що в Херсонській області, те що вони вирощували, власне споживання там було буквально 10-20%. Рештою вони забезпечували городиною всю Україну. Тому окупанти роблять все, щоб не пускати фермерів та ставлять їх в таку позицію або ти робиш те, що ми тобі кажемо або ти будеш голодувати. Цим людям ми щиро співчуваємо, адже для них це критична ситуація. Але з точки зору права, моралі, совісті, на превеликий жаль, говорити нічого - для росіян це пусті слова",- констатував Непран.

Як повідомляв УНІАН, через окупацію Півдня України можна відчути дефіцит ранніх весняних овочів.

Росіяни на тимчасово окупованих територіях України відкрито займаються грабунком, вивозячи овочі, зерно та метал. Не стала винятком і Мелітопольська черешня, яку окупанти відбирають у фермерів.

Довідка УНІАН. В окупованих російськими загарбниками південних областях країни, фермери викидають молоді овочі просто на узбіччя доріг, тому що їх не пропускають із товаром на територію України.

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