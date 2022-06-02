Сьогодні цибуля з Польщі коштує 14-18 гривень за кілограм.

В Україні з початку тижня відпускні ціни на імпортну цибулю почали стрімко зростати.

Про це повідомили аналітики порталу East-fruit.

Відзначається, що на сьогоднішній день основна пропозиція на українському ринку ріпчастої цибулі становить імпортна продукція, зокрема, виробництва Польща. Зростання цін на цибулю аналітики пояснюють як скороченням запасів даної продукції в самій Польщі, так і значним зростанням цін на логістичні послуги.

"Вже сьогодні ціни на цибулю з Польщі на українському ринку озвучуються на рівні 14-18 грн/кг.Таким чином, за тиждень дана продукція стала дорожчою в середньому на 30%. При цьому попит на цибулю в Україні залишається досить активним, а пропозиція цього овоча стрімко скорочується", - йдеться в повідомленні.

Як відзначають експерти, запаси торішнього лука в Україні практично вичерпані. У той час дана продукція нового врожаю з місцевих господарств на ринок практично не надходить, оскільки Херсонська область, яка є одним з лідерів з вирощування ранніх овочів в Україні, на сьогоднішній день під окупацією.

Разом з тим на даний момент ціни на ріпчасту цибулю в Україні вже в середньому в тричі вище, ніж на початку червня минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків, за три місяці війни вартість борщового набору в Україні зросла на 7%.

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