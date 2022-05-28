Посівна в Україні триває.

В Україні засіяно яровими культурами 78% від показників минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Посівна в Україні триває. Ярої пшениці посіяно 98,5% від показників минулого року. Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Полтавська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області закінчили посівну ярої пшениці. Загалом сівба ярих зернових та зернобобових культур завершена на 78% від показників минулого року", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 10 областей збільшили площі посіву ярої пшениці від 5% до 10%.

Зазначається, що на 26 травня прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території становлять 14 158,5 тис.га, що на 2 757,8 тис. га менше показника минулого року (16 916,3 тис. га).

За даними Мінагрополітики, всіма категоріями господарств посіяно: ярої пшениці 189,3 тис. га; ярого ячменю 928,4 тис. га; ярого ріпаку 31,7 тис. га; вівса 156,9 тис. га; гороху 125,9 тис. га; гречки 57,7 тис. га; проса 41,3 тис. га; кукурудзи 4 405 тис. га; цукрових буряків 182,1 тис. га; соняшнику 4 267,9 тис. га; сої 1 151,7 тис. га; картоплі 1 106,9 тис. га.

Ситуація із зерновими:

Україна у 2021 році завершила збір зернових, зернобобових і олійних культур рекордом в понад 106 млн тонн.

20 травня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українські аграрії попри війну з Російською Федерацією провели досить успішну посівну кампанію і засіяли яровими культурами 10 млн га.

21 травня 2022 року в Кабміні сказали, скільки свого зерна вистачить Україні у 2022 році.

За даними Мінагрополітики, посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,7 млн га – озимої пшениці та тритикале посіяно 6,5 млн га; ячменю – 1 млн га; жита – 159 тис. га.

27 травня український клуб аграрного бізнесу прогнозував, що у 2022 році Україна може зібрати близько 66 млн тонн зернових і олійних культур.

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