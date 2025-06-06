Українські аграрії завершують четверту весняну посівну під час повномасштабної війни.

В Україні засіяли 5,6 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що дозволило досягти рівня минулого року. Найвищі темпи сівби в Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Сумській областях.

Як повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, українські аграрії завершують четверту весняну посівну під час повномасштабної війни.

"Загалом засіяних площ достатньо, щоб забезпечити внутрішні продовольчі потреби та сформувати експортний потенціал", - зазначив очільник уряду.

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За словами премʼєр-міністра, особливістю цьогорічного сезону є збільшення площ під ярою пшеницею, площа посіву якої станом на сьогодні становить майже 220 тис. га. Це зумовлено попитом з боку переробних підприємств та експортерів. Також засіяно 7,7 млн га технічних культур, з яких переважає соняшник - 4,9 млн га та соя 2,3 млн га.

У свою чергу, міністр сільського господарства України Віталій Коваль відмітив, що в 2025 році Україна має хорошу тенденцію по зростанню середньої ціни вартості агроекспорту.

"Якщо 2024 рік Україна закінчила з середнім показником 315 доларів за тонну агроекспорту, то вже в травні 2025 року ми маємо 432 долари за тонну агроекспорту. Це означає, що кількість переробленої продукції в агроекспорті збільшується", - повідомив міністр Коваль під час виступу у Верховній Раді, який транслювався нардепом Олексієм Гончаренком.

Врожай в Україні – останні новини

3 червня стало відомо, що, згідно з найпесимістичнішими оцінками, врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10% до приблизно 51 млн метричних тонн (порівняно з 56,7 млн тонн) у 2024 році.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль в травні повідомив, що українські аграрії пройшли екватор посівних робіт, і цьогорічний врожай очікується не меншим за минулорічний. За його словами, Україна зможе забезпечити внутрішній ринок і матиме достатньо ресурсу, аби постачати продовольство в країни, де існує загроза голоду.

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