Фахівці зазначають, що ціни на яловичину та велику рогату худобу зростають на тлі скорочення пропозиції у регіонах-виробниках.

Україна суттєво наростила експорт яловичини в минулому місяці, що було спричинено скороченням обсягів виробництва у ряді країн та зростанням світових цін. Про це з посиланням на дані Державної служби статистики повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

"‎Попит на червоне м’ясо традиційно підвищується з початком сезону шашлику після травневих свят"‎, – пояснює аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Так, у травні наші експортери поставили на зовнішні ринки 21 тонну свіжої або охолодженої яловичини. Це більш ніж удесятеро (або на 980%) перевищує показник минулого місяця. При цьому експортна виручка становила $137 тис., що майже ушестеро (на 493%) більше у порівнянні з квітнем.

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Втім порівняно з аналогічним періодом минулого року продажі цього товару за кордон скоротилися. Експорт свіжої або охолодженої яловичини скоротився на 91% відносно травня 2024 року, а експортна виручка – впала на 91%.

Загалом, за перші п’ять місяців поточного року експорт яловичини на зовнішні ринки скоротився майже вдвічі.

"В січні-травні 2025 року Україна відвантажила на зовнішні ринки 65,5 тонн охолодженої яловичини (-93%) на суму 407,1 тисячі доларів (-93%)", - зазначають у Асоціації виробників молока.

Аналітики відмічають протилежну ситуацію із експортом великої рогатої худоби (ВРХ). У травні 2025 року Україна експортувала близько 1,4 тисяч тонн ВРХ живою вагою. Це на 25% менше, якщо порівнювати з квітнем цього року, але у 2,6 рази більше у порівнянні з травнем 2024-го. Грошова виручка від експорту тварин склала 2,89 мільйона доларів. Це на 47% менше у порівнянні з квітнем цього року і на 273% більше, якщо порівнювати з минулорічним травнем.

Загалом, за рік як фактичні обсяги експорту, так і експортна виручка від даного товару зросли у понад 2,5 рази.

"У січні-травні 2025 року Україна експортувала 8,5 тисяч тонн ВРХ живою вагою (+126%) на суму 18,85 мільйона доларів (+196%)", - додають аналітики.

Також Україна наростила експорт мороженої яловичини: як за останній місяць, так і в цілому за рік.

"Натуральні обсяги експорту мороженої яловичини з України у травні 2025 року становили 1,91 тисяч тонн, що на 6% більше відносно квітня поточного року і на 19% більше відносно травня 2024 року", - зазначають експерти.

Експортна виручка склала майже 7,78 мільйона доларів, що на 9% більше відносно квітня 2025 року і на 23% більше порівняно з травнем 2024-го.

Загалом, за перші п’ять місяців 2025 року обсяги експорту мороженої яловичини зросли 18%, до 7,96 тисяч тонн, а виручка – на 8%, до 30,7 мільйона доларів.

Ціни на м’ясо у світі зростають

Фахівці зазначають, що ціни на велику рогату зудобу і яловичину ростуть на тлі скорочення пропозиції у регіонах-виробниках.

Зростання цін було особливо помітним у першому кварталі. Це пов'язують із тим, що скорочення внутрішньої пропозиції відбувалось при стабільному попиті на продукцію.

Основні проблеми в даному випадку – захворювання. В Європі та Великій Британії фермери стикнулись з блутангом, тоді як в Мексиці – з паразитом New World screwworm.

Фахівці Rabobank прогнозують, що виробництво яловичини у світі в цьому році може скоротитися на 2%.

Зазначимо, що зовнішньоторговельне сальдо в травні цього року було позитивним і становило 9,82 млн доларів. При цьому в травні Україна не імпортувала ВРХ живою вагою.

Ринок агропродукції – головне

З 6 червня Євросоюз відновив довоєнні квоти на вітчизняну сільськогосподарську продукцію, скасувавши "торговельний безвіз", що діяв з 2022 року і був покликаний допомогти Україні компенсувати наслідки російсько-української війни.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Київ не зазнає суттєвих грошових втрат внаслідок завершення торговельних преференцій з боку ЄС.

Також нещодавно УНІАН повідомив, що Україна та Євросоюз обговорюють нові умови експорту сільськогосподарської продукції.

Посол ЄС в Україні Катерина Матернова зазначила, що Євросоюз планує укласти з Україною нову торговельну угоду до кінця літа.

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