В ЄС розповіли, коли укладуть торговельну угоду з Україною

Посол ЄС в Україні Катерина Матернова непрямо визнала, що торговельні преференції для України скасовано через політичні причини.

У Європейському союзі сподіваються укласти з Україною угоду про нові умови торгівлі до кінця літа. Такий прогноз в інтерв’ю РБК-Україна озвучила посол ЄС в Україні Катерина Матернова

Вона нагадала, що 6 червня завершилася дія "торговельного безвізу", і наразі Україна експортує сільгосппродукцію в межах квот, передбачених Угодою про асоціацію. За її словами, наразі тривають перемовини стосовно нової торговельної угоди.

"Очікується, що це займе кілька місяців. Тож я дуже сподіваюся, що протягом літніх місяців ми зможемо укласти цю угоду. Але я не хотіла би зараз спекулювати щодо її умов – це буде результат переговорів", - зазначила посол.

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Говорячи про причини скасування "торговельного безвізу", Катерина Матернова нагадала, що преференції запроваджувалися, зокрема, через блокування експорту морем. Разом з тим, вона непрямо визнала політичні мотиви скасування преференцій.

"Чому ЄС так вчинив? Сільське господарство – це, знаєте, одна з "священних корів" європейської політики. Тому тут є багато чутливих моментів, і рішення часто ухвалюються з огляду на громадську думку та політичні мотиви", - зауважила посол.

Торговельний безвіз

Як відомо, з червня 2022 року між Україною та ЄС діяв так званий "торговельний безвіз", що передбачав скасування мит та квот на український експорт до Євроосюзу. Блок, як і анонсував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, не став його продовжувати для більшості українських товарів, окрім сталі та заліза.

Між Україною та ЄС тривають перемовини стосовно нової торговельної угоди. Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина зазначила, що команди знайдуть "збалансоване" рішення до кінця червня.

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