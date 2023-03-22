Європейська комісія виділить $60 млн Румунії, Болгарії та Польщі.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Європейський Союз активує резерв кризового фонду для фермерів східних країн.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на аграрного комісара Януша Войчеховського, йдеться про країни, що стикаються з надлишком українських продуктів, що знижує ціни на продукцію місцевих фермерів.

Європейська комісія виділить €56 млн ($60 млн) Румунії, Болгарії та Польщі.

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Румунія отримає €10 мільйонів, Болгарія - близько €17 мільйонів, а Польща - €30 мільйонів. Суму можна подвоїти за рахунок спільного фінансування з бюджетів держав.

Угорщина та Словаччина також зіткнулися зі збільшенням української продукції, але вони не отримають підтримки з фонду, оскільки їх обсяги виробництва та імпорту не перевищують п'ятирічний середній показник.

Невдоволення експортом з України

7 березня 2023 року польські фермери заблокували дорогу з України. Причиною протесту став неконтрольований імпорт з України. Приплив пшениці, кукурудзи, ріпаку ставить польських фермерів у скрутне становище.

13 березня 2023 року на півночі Болгарії місцеві фермери влаштували акцію протесту проти імпорту зерна з України. Фермери на 50 тракторах перекрили трасу Русе-Плевен біля села Горна Студена. Протестувальники незадоволені безмитним імпортом української пшениці і соняшнику, які значно дешевше болгарських.

Протестувальники склали ноту протесту, адресовану міністру сільського господарства, в якій скаржаться на переповнені зерносховища і неможливість розплатитися з контрагентами.

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