Рада міністрів Євросоюзу погодила підвищення тарифів з 1 липня.

Міністри Євросоюзу погодилися підвищити тарифи на імпорт зерна Росією та Білоруссю з 1 липня. Про це в мережі Х повідомив віце-голова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

За його словами, таке рішення ухвалили, щоб зупинити вплив російського зерна на дестабілізацію сільськогосподарського сектора, обмежити доходи Росії для фінансування її війни та боротися з незаконним експортом Росією на ринки ЄС вкраденого українського зерна.

Як відзначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, таке рішення фактично зупинить експорт російського та білоруського зерна в Європу, позбавить агресора прибутків і допоможе стабілізувати європейський ринок.

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"Від цього рішення виграють європейські та українські фермери, а програє російська економіка", – зауважив очільник уряду.

Минулого року Росія експортувала до блоку 4,2 мільйона тонн зерна та олійних культур, але ця кількість становить невелику частину від загального імпорту Євросоюзу, пише Bloomberg.

Російська агропродукція

Раніше УНІАН писав, що Європейська комісія запровадить мита на деякі російські та білоруські імпортні товари сільськогосподарської продукції, намагаючись стримати зростаючий попит на них у деяких країнах Євросоюзу.

Водночас росіяни відкривають компанії на захоплених територіях, аби вивозити українське зерно. Росія з лютого 2022 року на окупованих територіях України зареєструвала 892 сільськогосподарські компанії. Понад половину з них відкрили підприємці з російських регіонів, решту – "місцеві жителі".

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