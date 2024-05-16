Таким чином росіяни перевозять українське зерно для продажу в інші країни або РФ.

Росія з лютого 2022 року на окупованих територіях України зареєструвала 892 сільськогосподарські компанії. Понад половину з них відкрили підприємці з російських регіонів, решту - "місцеві жителі". Про це повідомляє російське видання "Важные истории".

За словами журналістів, росіяни відкривають компанії на захоплених територіях, аби вивозити українське зерно. Серед цих компаній їм вдалося знайти щонайменше одну, яка належить 43-річному Ельбеку Заієву з Чечні. За даними видання, його брат Алі Заієв входить до переліку силовиків, які близькі до глави Чечні Рамзана Кадирова.

Зазначається, що на світлинах, які знайшли журналісти, можна побачити, що Алі Заієв стоїть біля двох братів з родини Делімханових. Родич цього сімейства, депутат Держдуми Адам Делімханов є "правою рукою Кадирова". На іншій фотографії Заієв був одягнений у військову форму, де стояв разом з іншими силовиками та із самим Кадировим.

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Також в одному з повідомлень на сайті "Единая Россия" Алі Заієва згадують як представника регіонального фонду імені Ахмата Кадирова, тобто вбитого батька теперішнього глави Чечні.

Журналісти додали, що Ельбек Заієв зареєстрував свою компанію "Агро 24" у лютому 2024 року. Вона знаходиться в селищі Асканія-Нова, що на Херсонщині. За даними документів, вона займається вирощування зернових культур, оптовою торгівлею зерна та іншими видами сільськогосподарської діяльності. Проте вирахувати, скільки грошей Заієв заробив на продажі зерна з окупованих територій, складно, адже компанія не публікувала фінансову звітність, а розрахунки, за даними "Важных историй", проводять готівкою.

Як Росія краде українське зерно

Раніше повідомлялось, що у порту Маріуполя було помічено російський корабель, який став першим судном з 2024 року у місті.

"За виглядом вантажність до 3,5 тис. тонн. Судячи за все, чергова партія зерна буде вкрадена. Це перше зафіксоване судно в Маріупольському порту з початку 2024 року. Весняна навігація поновилась", - наголосив тоді радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Також ЗМІ повідомляли, що в лютому Литва відновила закупівлі зерна в Росії, імпортувавши 12,2 тисячі тонн сумою 1,95 млн євро. Водночас у литовському Мінсільгоспі закликали заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусії до країн ЄС.

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