Росія за останні два роки виростила безпрецедентні обсяги пшениці та дешево продала її на світовому ринку.

Європейська комісія у п’ятницю запровадить мита на деякі російські та білоруські імпортні товари сільськогосподарської продукції, намагаючись стримати зростаючий попит на них у деяких країнах Євросоюзу. Про це повідомляє Politico.

За даними ЗМІ, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн отримала відповідне схвалення від лідерів ЄС на саміті Європейської ради у четвер.

На прес-конференції вона сказала, що ці заходи "завадять російському зерну дестабілізувати ринок ЄС, зупинять Росію у використанні доходів від експорту цих товарів до Європейського Союзу та забезпечать не потрапляння на ринок ЄС незаконного російського експорту вкраденого українського зерна".

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Зазначається, що завдяки надзвичайно сприятливій погоді Росія за останні два роки виростила безпрецедентні обсяги пшениці та дешево продала її на світовому ринку. Це призупинило зростання цін на зерно після вторгнення Росії в Україну, знизивши їх до довоєнного рівня.

У виданні підкреслюють, що хоча ЄС імпортує набагато менше російського зерна, ніж українського, кілька країн ЄС використовували дешеву російську продукцію. Очолюють список покупців Іспанія, Італія та Франція.

Заборона імпорту зарна з РФ – що відомо

В лютому Сейм Латвії ухвалив рішення заборонити імпорт сільськогосподарських продуктів із Росії та Білорусі. Ембарго діятиме до 1 липня 2025 року.

17 березня стало відомо, що Чехія закликає заборонити імпорт зерна з РФ, щоб не підтримувати агресора, купуючи його агропродукцію.

19 березня повідомлялося, що ЄС готує мита на зерно з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів та деякі країни-члени. Це стане першим обмеженням на продовольчі товари з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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