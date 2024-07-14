Вантажне судно затримали у межах чинного міжнародного законодавства.

Іноземне судно, яке допомагало РФ вивозити з окупованого Криму українське зерно, й було затримано на Дунаї, наразі перебуває в українському порту – власники, щоб уникнути покарання, вдаються до хитрощів, зокрема, змінюють прапор.

Про це у телемарафоні повідомив речник Військово-Морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його даними, іноземне вантажне судно, яке в інтересах РФ вивозило з анексованого Криму українське зерно, наразі перебуває в одному з українських портів.

Як уточнив речник, власники подібних суден дуже часто вдаються до хитрощів. "Вони змінюють, як прапор країни, до якої відноситься зареєстроване судно, так й назву, безпосереднього власника, так й команду, капітана. В результаті після скоєння таких злочинів так само дуже важко знайти відповідальних. Але в цьому конкретному випадку інформація була оперативно зібрана й ми виконували відповідні функції в рамках чинного провадження", - сказав Плетенчук.

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Він додав, що затримали судно підрозділи, які підпорядковуються ВМС ЗСУ у своїй зоні відповідальності.

"Ми це судно затримали встановленим порядком, у межах українського законодавства, чинного міжнародного законодавства… Іншого вибору ми й мати не могли, бо не можна порушувати законодавство, незаконно перетинати український кордон і ніяк за це не нести відповідальність", - наголосив речник.

За його словами, яке саме покарання отримають відповідні особи, покаже практика. "Звинувачення дуже серйозне – незаконний перетин кордону", - додав представник ВМС ЗСУ.

Затримання російських суден

Підпорядковані ВМС ЗСУ структури затримали на Дунаї вантажне судно, яке всупереч українському та міжнародному законодавству заходило в окуповані Росією українські порти в комерційних цілях. За даними Lloyd's List, іноземне судно Usko Mfu під прапором Камеруну затримане через те, що воно незаконно перетинало кордони України й перевозило вантажі до окупованого Росією Севастополя та з нього. Судно йшло з молдавського порту Джурджулешти. Вантаж – ячмінь, пунктом призначення - Суда (Греція).

Згодом у СБУ повідомили, що затримали капітана судна, який допомагав РФ вивозити з Криму українське зерно.

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