Судно під прапором Камеруну йшло з молдавського порту Джурджулешти.

На річці Дунай затримано іноземне судно, яке, порушивши законодавство України, в комерційних цілях заходило в окупований Росією Крим. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Підпорядковані ВМС ЗС України структури затримали вантажне судно, яке всупереч українському та міжнародному законодавству заходило в окуповані Росією українські порти в комерційних цілях. Затримали з дотриманням всіх відповідних процедур", – наголосив він.

Плетенчук додав, що його заява, зроблена у соціальних мережах, є офіційним коментарем.

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"Нехтувати законними вимогами України в Чорному морі не вийде", – резюмував речник.

За даними Lloyd's List, іноземне судно було затримано під час прямування річкою Дунай через те, що воно незаконно перетинало національні кордони України й перевозило вантажі до окупованого Росією Севастополя та з нього.

"Вантажне судно Usko Mfu (ІМО: 7919781) під прапором Камеруну дедвейтом 4127 тонн йшло з молдавського порту Джурджулешти, коли до нього підійшов корабель і змусив його стати на якір в українському порту Рені… Агент і судновий брокер кажуть, що Usko Mfu перехопили військовим катером, коли він перебував у румунських водах", – сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що Дунай є вузькою водною артерією, а конкретна ділянка, якою йшов Usko Mfu, межує як з Румунією, так і з Україною.

"Аналіз розвідувальних даних Lloyd’s List Intelligence показує, що Usko Mfu пройшов між українськими та румунськими водами, прямуючи вниз за течією", – пише видання.

Судно було завантажене ячменем, пунктом призначення значилася Суда (Греція).

Примітно, що у період із 22 травня до 5 червня капітан відключив систему автоматичної ідентифікації, через що рух судна не відстежувався на онлайн-картах. Водночас завдяки фото з супутника, встановлено, що в цей час Uskо Mfu здійснив захід біля Камішової бухти у Севастополі.

У судовому документі, виданому українським урядом і розглянутому Lloyd’s List, зазначено, що арешт Usko Mfu був зроблений за запитом прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Як РФ обходить санкції за допомогою суден

У ВМС ЗСУ неодноразово наголошували, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Кожну добу в інтересах РФ Керченською протокою до Чорного моря прохід здійснює певна кількість суден, частина їх потім рухається у напрямку протоки Босфор. Аналогічні події відбуваються в Азовському морі.

Також, за даними іноземних ЗМІ, російські та іранські судна активно використовують Каспійське море для таємного постачання товарів в обхід санкцій. Російські судна також заходять у "тіньові" порти, вимикаючи передачу даних до системи автоматичної ідентифікації (AIS) та навіть підробляючи своє місцеперебування.

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