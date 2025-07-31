У Росії продажі автомобілів стрімко котяться вниз: автосалони масово закривають

За перші шість місяців року російський авторинок обвалився майже на 30%.

До кінця року в Росії можуть закритися до 20% автомобільних салонів. Про це повідомляє "Коммерсант".

Лише за другий квартал припинили роботу 137 шоурумів, а їхня загальна кількість зменшилася до 2,95 тис одиниць. Водночас, кількість ділерських контрактів, що діють, зменшилася на 183 - до 4,33 тисячі.

Найбільші втрати зазнала компанія "КлючАвто": якщо до початку року кількість контрактів становила 90, то до липня їх залишилося лише 36.

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Передусім скорочуються марки, які продають по кілька автомобілів на місяць на одного дилера. У групі ризику опинилися, зокрема, Kaiyi, BAIC, Livan та "Москвич".

Криза також торкнулася люксових і преміальних брендів. Наприклад, компанія "Автодом" закрила центр Lamborghini у діловому районі "Москва-Сіті".

Закриття автосалонів відбувається через те, що економіка уповільнюється, а загальні продажі автомобілів у РФ стрімко котяться вниз.

Як повідомлялось, за перші шість місяців року російський авторинок обвалився на 28%. Було продано лише 530 тис нових легкових авто. На кінець минулого місяця у дилерів накопичилося 500 тис машин, для яких не знайшли покупця.

Російські фахівці не дуже оптимістичні щодо майбутнього. За їхніми словами, якщо ситуація не зміниться, то дилерів чекає низка банкрутств або поглинань.

Російський авторинок - головні новинки

На тлі скорочення продажів російські автовиробники намагаються "пересадити" населення РФ на власні автомобілі. Виходить, м’яко кажучи, не ідеально, адже новинки не зустрічають захвату серед звичайних росіян.

Раніше вони розкритикували новий "Москвич 8", який є копією китайського кросовера JAC Sehol X8. Справа в тому, що ціна автомобіля виявилася приблизно вдвічі більшою за вартість "китайця".

Кросовер Lada Azimut, з яким пов’язували багато надій, виявився черговим "клоном" численних новинок автопрому КНР. Досить стримано публіка зустріла і автомобіль Lada Iskra, який називають "чимось середнім" між моделями Granta і Vesta.

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