Серед причин цього називають, зокрема, затоварення складів та низький попит.

З Росії до кінця цього року можуть піти до десяти китайських автомобільних брендів. Про це повідомляє "‎Коммерсантъ"‎.

Мова про такі бренди, як Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV та MG – деякі китайські бренди продають лише по одній машині на місяць.

На думку фахівців, слабкі шанси на "виживання" мають бренди, продаж яких за три місяці не перевищує 60 нових машин. Джерело "Ъ" на ринку зазначає, що в зоні ризику опинилися марки, продажі яких в легковому сегменті не досягають однієї тисячі одиниць на рік.

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Загалом за даними "‎Коммерсантъ"‎, у першому кварталі цього року закрилося 213 шоурумів китайських марок (+3,2 рази до 2024 року), а нових відкриттів стало вдвічі менше.

Експерти виділяють кілька причин можливого виходу із РФ:

• Затоварення складів та низький попит;

• Високі витрати дилерів;

• Неліквідний модельний ряд.

Нагадаємо, у березні УНІАН повідомляв, що РФ вдарить митами по китайських автомобілях.

Таким чином у Москві намагаються приборкати потік китайського імпорту машин. Останнє може нанести серйозний удар по виробниках КНР, адже вони все більше покладаються на російський ринок.

Китайські автомобілі – останні новини

Нещодавно було названо найпопулярніші в Україні авто з Китаю.

Серед нових легковиків китайського походження найбільш популярним доволі передбачувано опинився BYD Song Plus. Якщо казати про вживані легковики з Китаю, то тут лідером став Zeekr 001.

Загалом у першому кварталі цього року українці придбали більше 2,6 тис легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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