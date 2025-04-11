Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі.

Впродовж першого кварталу 2025 року українці придбали 2 641 одиницю легкових авто, ввезених з Китаю, що на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Як повідомляє "Укравтопром", з цієї кількості 2 077 одиниць нових авто (-30%) та 564 вживаних (-52%). Зазначається, що абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі 83%.

ТОП-5 моделей нових легковиків китайського походження:

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BYD Song Plus - 371 одиниць;

Zeekr 001 - 174;

Zeekr 7X - 165;

Volkswagen ID.Unyx - 156;

Audi Q4 e-tron - 126.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Zeekr 001 - 81;

Zeekr 7X - 48;

Polestar 2 - 32;

Tesla Model 3 - 32;

Volkswagen ID.4 - 30.

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За словами власника та CEO компанії Luaz Motors Вадима Ігнатова, після нещодавнього запровадження додаткових мит у США ціни на вживані авто в Україні можуть зрости у межах 5%.

У березні український автопарк поповнили понад 4,6 тисячі електромобілів. Відносно березня минулого року попит на такі моделі зріс на 6%, а у порівнянні з лютим 2025 року - на 4%.

Крім того, з січня по березень цього року українці придбали майже 47 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Якщо порівнювати із аналогічним періодом минулого року, то це на 16% менше.

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