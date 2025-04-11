Впродовж першого кварталу 2025 року українці придбали 2 641 одиницю легкових авто, ввезених з Китаю, що на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Як повідомляє "Укравтопром", з цієї кількості 2 077 одиниць нових авто (-30%) та 564 вживаних (-52%). Зазначається, що абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі 83%.
ТОП-5 моделей нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus - 371 одиниць;
- Zeekr 001 - 174;
- Zeekr 7X - 165;
- Volkswagen ID.Unyx - 156;
- Audi Q4 e-tron - 126.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Zeekr 001 - 81;
- Zeekr 7X - 48;
- Polestar 2 - 32;
- Tesla Model 3 - 32;
- Volkswagen ID.4 - 30.
Український ринок авто - головні новини
За словами власника та CEO компанії Luaz Motors Вадима Ігнатова, після нещодавнього запровадження додаткових мит у США ціни на вживані авто в Україні можуть зрости у межах 5%.
У березні український автопарк поповнили понад 4,6 тисячі електромобілів. Відносно березня минулого року попит на такі моделі зріс на 6%, а у порівнянні з лютим 2025 року - на 4%.
Крім того, з січня по березень цього року українці придбали майже 47 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Якщо порівнювати із аналогічним періодом минулого року, то це на 16% менше.