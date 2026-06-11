Названо гібриди, що розбирають як гарячі пиріжки: вживані та нові моделі (ТОП-3)

У сегменті нових легкових автомобілів лідерство на ринку гібридних моделей утримує Toyota RAV4.

У травні український автопарк поповнився майже 3,3 тисячі гібридних легкових авто (HEV та PHEV), що на 9% перевищує показник за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє "УкрАвтопром".

Частка нових автомобілів у загальному обсязі склала 51%, тоді як у травні минулого року цей показник становив 60%. У сегменті нових легкових автомобілів лідерство на ринку гібридних моделей утримує кросовер Toyota RAV4.

Автомобіль давно здобув статус бестселера завдяки поєднанню надійності, високої ліквідності на вторинному ринку та продуманої ергономіки. В Україні придбати новий гібрид Toyota RAV4 можна за ціною близько 1 600 000 гривень.

Відео дня

Примітно, що друга позиція дісталася ще одній моделі популярного японського автовиробника – кросоверу Toyota Yaris Cross.

Загалом трійка лідерів має такий вигляд (нові авто):

Toyota RAV4 – 166 одиниць; Toyota Yaris Cross – 123; Nissan X-Trail – 121.

Серед імпортованих гібридних автомобілів із пробігом найбільшу кількість реєстрацій отримав Ford Escape. Модель традиційно цінують за гарне співвідношення ціни та якості, динаміку, просторий салон і доступність запчастин.

Трійка лідерів виглядає так (імпортовані вживані):

Ford Escape – 102 одиниці; Toyota Prius – 97; BMW X5 – 75.

Авторинок України – останні новини

Минулого місяця український автопарк поповнився на 12,7 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 3% менше, ніж за аналогічний період торік. Серед нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами найбільший попит зафіксовано на Hyundai Tucson.

Повідомлялося також, що упродовж минулого місяця в Україні зареєстрували 2652 транспортні засоби з акумуляторним живленням (BEV). Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі скоротився на 57%.

Вас також можуть зацікавити новини: