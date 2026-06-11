Названо гібриди, що розбирають як гарячі пиріжки: вживані та нові моделі (ТОП-3)

У травні український автопарк поповнився майже 3,3 тисячі гібридних легкових авто (HEV та PHEV), що на 9% перевищує показник за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє "УкрАвтопром".
Частка нових автомобілів у загальному обсязі склала 51%, тоді як у травні минулого року цей показник становив 60%. У сегменті нових легкових автомобілів лідерство на ринку гібридних моделей утримує кросовер Toyota RAV4.
Автомобіль давно здобув статус бестселера завдяки поєднанню надійності, високої ліквідності на вторинному ринку та продуманої ергономіки. В Україні придбати новий гібрид Toyota RAV4 можна за ціною близько 1 600 000 гривень.
Примітно, що друга позиція дісталася ще одній моделі популярного японського автовиробника – кросоверу Toyota Yaris Cross.
Загалом трійка лідерів має такий вигляд (нові авто):
- Toyota RAV4 – 166 одиниць;
- Toyota Yaris Cross – 123;
- Nissan X-Trail – 121.
Серед імпортованих гібридних автомобілів із пробігом найбільшу кількість реєстрацій отримав Ford Escape. Модель традиційно цінують за гарне співвідношення ціни та якості, динаміку, просторий салон і доступність запчастин.
Трійка лідерів виглядає так (імпортовані вживані):
- Ford Escape – 102 одиниці;
- Toyota Prius – 97;
- BMW X5 – 75.
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Минулого місяця український автопарк поповнився на 12,7 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 3% менше, ніж за аналогічний період торік. Серед нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами найбільший попит зафіксовано на Hyundai Tucson.
Повідомлялося також, що упродовж минулого місяця в Україні зареєстрували 2652 транспортні засоби з акумуляторним живленням (BEV). Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі скоротився на 57%.