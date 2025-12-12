Серед нових гібридів найпопулярнішою моделлю є кросовер Toyota RAV4.

Минулого місяця автопарк України поповнили понад 2,6 тисячі гібридних легковиків (HEV i PHEV).

Про це повідомляють фахівці "‎УкрАвтопрому"‎.

Таким чином, у листопаді продажі виявилися на 46% більшими, ніж торік. Частка нових машин в загальній кількості становила 51% проти 66% у листопаді 2024 року.

Серед нових легковиків лідером ринку гібридних автомобілів виступає Toyota RAV4 – компактний кросовер, який традиційно користується величезною популярністю на українському (і не тільки) ринку.

Трійка найпопулярніших нових гібридів:

Toyota RAV4 – 310 одиниць. Nissan X-Trail – 77. Toyota Yaris Cross – 61.

Якщо говорити про імпортовані гібриди з пробігом, то тут лідером ринку виступає компактний кросовер Ford Escape. За ним іде ще одна модель від популярного американського виробника – Fusion US.

Трійка найпопулярніших імпортованих гібридів з пробігом:

Ford Escape – 83 одиниці. Ford Fusion US – 75. Toyota Prius – 71.

У листопаді вітчизняний автопарк поповнили близько 8,3 тисячі нових легкових машин. Із загальної кількості понад 70% автомобілів було реалізовано приватним клієнтам, тоді як майже 30% придбали юридичні особи.

Також повідомлялося, що у минулому місяці на першу реєстрацію в Україні було подано 23,7 тисячі вживаних легковиків, які імпортували з-за кордону. Лідером в цьому сегменті став компактний електричний кросовер Tesla Model Y.

