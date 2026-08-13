Бензинові авто, які користуються шаленим попитом: ТОП вживаних та нових моделей в Україні

Бензинові автомобілі продовжують утримувати лідерство за популярністю серед нових легковиків.

У липні український автопарк поповнився на 2,2 тисячі нових автомобілів із бензиновими двигунами. Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник зменшився на 4%, повідомляє "УкрАвтопром".

Водночас бензинові моделі суттєво наростили свою частку в структурі продажів нових легкових авто. У липні минулого року на них припадало близько 35% ринку, тоді як цьогоріч цей показник зріс майже до 39%.

На ринку нових машин із бензиновими ДВЗ домінують SUV. Чотири із п’яти найпопулярніших бензинових моделей виявились кросоверами. Це свідчить про стійкий попит українців на автомобілі з підвищеною прохідністю та містким салоном.

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ТОП-5 нових бензинових легковиків:

Hyundai Tucson – 215 од. Škoda Octavia – 166 од. Mazda CX-5 – 157 од. Škoda Kodiaq – 138 од. Suzuki SX4 – 111 од.

Серед імпортованих вживаних легкових автомобілів бензинові моделі також залишаються лідерами. У липні 12,4 тис. одиниць (55%) вживаних легкових авто, які отримали українські номери, були оснащені бензиновими двигунами. Для порівняння, у липні минулого року ця кількість становила 10,8 тис. (48%).

Серед вживаних бензинових машин, ввезених в Україну, домінують моделі німецьких брендів – Volkswagen та Audi. До трійки лідерів потрапили лише кросовери.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Tiguan – 852 од. Nissan Rogue – 746 од. Audi Q5 – 691 од. Volkswagen Golf – 650 од. Audi A4 – 389 од.

Середній вік імпортованих вживаних бензинових машин становив 9,5 року.

Вітчизняний авторинок – останні новини

У липні український автопарк поповнився на понад 4,1 тисячі гібридних легковиків (HEV та PHEV). Toyota впевнено утримує лідерство в сегменті нових гібридних автомобілів, до трійки лідерів увійшли одразу дві моделі японського бренду – RAV4 та Yaris Cross.

Повідомлялося також, що у липні український автопарк поповнили понад 3,9 тисячі електромобілів (BEV). Серед нових електрокарів домінують китайські бренди – більшість місць у рейтингу посіли моделі BYD та Zeekr.

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