Найбільшу частку в цьому сегменті ринку охопили бензинові авто.

З січня по березень цього року українці придбали майже 47 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легкових машин. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

Якщо порівнювати із аналогічним періодом минулого року, то це на 16% менше.

Найбільшу частку (46%) в цьому сегменті ринку охопили бензинові авто. На другому місці за популярністю опинились дизельні автомобілі (23%), тоді як електричні посіли лише третю сходинку (22%). На гібриди та автомобілі з ГБО прийшлося 5% та 4%, відповідно.

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Найбільш популярною моделлю серед ввезених з-за кордону вживаних легкових авто став Volkswagen Golf. Зазначимо, що останній традиційно вважають найуспішнішою моделлю Volkswagen і одним з найпопулярніших автомобілів в усьому світі.

ТОП-10 ввезених з-за кордону вживаних легкових авто:

Volkswagen Golf – 2397 одиниць;

Renault Mégane – 1731;

Škoda Octavia – 1652;

Volkswagen Tiguan – 1332;

Audi Q5 – 1299;

Tesla Model Y – 1219;

Nissan LEAF – 1207;

Tesla Model 3– 1151;

Volkswagen Passat – 1135;

Nissan Rogue – 1037.

Середній вік вживаних автомобілів, які перейшли на українську реєстрацію, становив 9,5 року.

Новини авторинку

Найбільш продаваним автомобілем в Європі у 2025 році стала Dacia Sandero. Враховуючи дані до лютого цього року було продано більше 45 тис таких авто.

Якщо казати про світовий авторинок загалом, то станом на лютий найбільш популярною моделлю цього року став Ford F-Series. На другій позиції знаходиться Toyota RAV4, тоді як третю посіла Toyota Corolla.

Традиційні дизельні та бензинові моделі все ще домінують у ТОП-100, але продажі нових електричних автомобілів невпинно зростають. Так, великою популярністю користується компактний електричний кросовер Tesla Model Y, хоча останнім часом його продажі суттєво "‎просіли" ‎– як і загальні показники Tesla.

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