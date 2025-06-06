Найпопулярнішим в цьому сегменті став автомобіль Volkswagen Golf.

У травні автопарк нашої країни поповнили понад 22 тисячі вживаних легкових авто, які ввезли з-за кордону. Такі дані наводить профільний портал УкрАвтопром.

Якщо порівнювати з травнем минулого року, попит на такі машини зріс на 14%.

Найбільш популярними в цьому сегменті стали бензинові авто (48%). Одразу за ними йдуть електричні та дизельні автомобілі з часткою у 22% і 21%, відповідно.

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ТОП-10 вживаних авто з-за кордону:

Volkswagen Golf – 1131 одиниця;

Renault Mégane – 815;

Škoda Octavia – 748;

Volkswagen Tiguan – 640;

Audi Q5 – 583;

Nissan Rogue – 562;

Tesla Model Y – 544;

Nissan LEAF – 515;

Volkswagen Passat – 471;

Tesla Model 3 – 467.

Зазначимо, що всього з початку року українці придбали 93,4 тисячі імпортованих легкових авто з пробігом. Середній вік вживаних автомобілів, які у минулому місяці перейшли на українські номери, становить 9,3 року.

Вживані автомобілі – що кажуть фахівці

Нагадаємо, раніше експерти назвали десять найкращих кросоверів з пробігом. Найбільш високо спеціалісти оцінили модель Volvo XC40. На їхню думку, цей автомобіль може похвалитися стильним інтер'єром і великим набором систем безпеки. Також до десятки найкращих кросоверів потрапили такі моделі, як Ford Puma, Kia Sportage, Peugeot 5008 та Audi Q7.

Окрім цього, нещодавно експерти назвали кілька моделей вживаних авто, які можна придбати за відносно невеликі гроші. На їхню думку, тим, хто шукає дешевий вживаний автомобіль, варто звернути увагу на Vauxhall Corsa (Opel Corsa), Ford Focus, Volkswagen Golf, Toyota Aygo та Nissan Leaf.

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