Найближчим часом безроздільне, а іноді і безцеремонне правління на енергоринку лише однієї бізнес-групи може завершитися, вважає експерт.

"Штраф у розмірі 275 млн.грн. навряд стане проблемою для компанії ДТЕК, що належить Рінату Ахметову, - це менше половини вартості будь-якого з футболістів клубу Шахтар. Але сам факт, що АМКУ взявся за ринок, де правила гри вже кілька років диктує лише одна бізнес-Група, А галузеві посадовці від неї безпосередньо залежні, говорить про позитивні зміни в боротьбі з монополіями».

Як повідомляє Gazeta.ua, про це заявив політолог Вадим Карасьов, коментуючи рішення АМКУ оштрафувати компанію ДТЕК за зловживання на ринку електроенергії.

"Монопольні прояви на ринку електроенергії призвели до того, що її рівень сьогодні – один з найвищих в Європі, і це негативно позначається на іміджі не тільки уряду, а й президента. Очевидно, Володимир Зеленський втрачає терпіння, і найближчим часом безроздільне, а іноді і безцеремонне правління на енергоринку лише однієї бізнес-групи може завершитися. Цей ринок завжди був дуже політизований. Але сьогодні конкуренція на ньому потрібна як споживачам, так і керівництву країни», - резюмував політолог.

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Автор: УНІАН