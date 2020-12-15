ДТЕК вважає рішення комітету безпідставним і упередженим, тому буде оскаржувати його в суді.

Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії ДТЕК на загальну суму 275,1 млн грн за зловживання монопольним становищем в Бурштинському енергоострові в липні-жовтні 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії ДТЕК.

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Відзначається, що АМКУ прийняв рішення про накладення штрафу в сумі 175,9 млн грн на "ДТЕК Західенерго" і 99,2 млн грн на ТОВ "Д.Трейдинг".

При цьому прес-служба підкреслила, що компанія ДТЕК не згодна з рішенням комітету, оскільки при розгляді справи АМКУ не було проведено належне дослідження функціонування ринку електричної енергії, були проігноровані надані докази та експертні висновки.

"Вважаємо рішення комітету передчасним, безпідставним і упередженим з ряду причин ... компанія ДТЕК буде відстоювати свої інтереси та свою репутацію в судовому порядку", - сказано в повідомленні.

На сайті Антимонопольного комітету інформація про прийняте рішення відсутня.

Хронологія подій

29 травня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заявила, що маніпуляції з цінами електроенергії на ринку "на добу вперед" були викликані діями групи компаній ДТЕК.

У березні Антимонопольний комітет України оштрафував компанію "Д. Трейдинг" за надання недостовірної інформації у справі про зловживання монопольним становищем "ДТЕК Західенерго". Розслідування ведеться з жовтня 2019 року.

У жовтні 2019 року Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками порушення законодавства Про захист економічної конкуренції компанією "ДТЕК Західенерго".

"ДТЕК Західенерго"

"ДТЕК Західенерго" - велика енергогенеруюча компанія, до складу якої входять три теплоелектростанції на Західній Україні (Добротвірська, Ладижинська та Бурштинська ТЕС). Встановлена потужність цих станцій становить 4,7 ГВт (14,2% від загальної потужності електростанцій в Україні). Компанія входить до складу енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

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Автор: Бредіхіна Ганна