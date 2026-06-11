Великий російський НПЗ зупинив переробку нафти після візиту безпілотників, - Reuters

У 2024 році Куйбишевський НПЗ переробив 4,7 млн тонн нафти

Куйбишевський нафтопереробний завод російської нафтової компанії "Роснефть" 10 червня призупинив переробку нафти внаслідок атаки безпілотників, повідомляє агентство Reuters з посиланням на свої джерела.

Переробка нафти зупинена на обох установках первинної дистиляції нафти на заводі – CDU-4 і CDU-5 – кожна з яких має потужність близько 10 000 метричних тонн (73 000 барелів) на добу, після удару безпілотників, який призвів до пошкоджень і подальших пожеж.

Куйбишевський НПЗ входить до складу Самарського нафтопереробного хабу "Роснефти", до якого також входять Новокуйбишевський і Сизранський НПЗ.

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Сизранський НПЗ не працює з 21 травня після того, як обладнання було пошкоджено в результаті атаки дронів, і, за даними джерел, поки що не відновив роботу.

Новокуйбишевський НПЗ зупинив роботу 18 квітня після атаки дронів і наразі працює зі зниженою пропускною спроможністю.

За даними галузевих джерел, у 2024 році Куйбишевський НПЗ переробив 4,7 млн тонн нафти, або 94 400 барелів на добу, виробивши 0,8 млн тонн бензину, 1,4 млн тонн дизельного палива та 1,3 млн тонн мазуту.

Удари по Росії - останні новини

Вночі 7 червня Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по нафтосховищах у тимчасово окупованому Криму. За даними ССО, підрозділи Middle-strike вразили нафтобазу "Семіколодезянська" та нафтовий термінал.

А в ніч на 8 червня дрони атакували одну з найбільших нафтобаз на Кавказі – "Грушова", яка входить до складу перевалочного комплексу "Шесхаріс".

Українська кампанія ударів дронами по тимчасово окупованих РФ територіях все сильніше порушує логістику російських військ і поглиблює дефіцит палива в Криму та сусідніх регіонах.

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