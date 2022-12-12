Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

У Дніпропетровській області сьогодні запроваджено екстрені вимкнення електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК Дніпровські електромережі.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

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Ситуація зі світлом в Україні

Як повідомляв УНІАН, Росія з початку жовтня здійснила вісім атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цих атак в країні пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції, також 40% об'єктів високовольтної мережі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з відключеннями світла доведеться жити всю зиму.

11 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що дуже складною ситуація з енергопостачанням залишається у Києві і області, на Львівщині, Вінниччині, в Тернополі і області, в Чернівцях і області, на Закарпатті, Сумщині, Дніпропетровщині.

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