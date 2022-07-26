ПСГ Гайдах може зберігати 2,8 млрд кубометрів газу, це найбільше сховище в Австрії. Але наразі воно заповнене на 0%.

Австрія вилучила у російського "Газпрому" газосховище Гайдах і передала право на його використання місцевій компанії RAG Austria AG.

Наповнення цього газосховища має початися 1 серпня, пише Kroner Zeitung.

За словами міністра енергетики Леонори Гевсслер, цей крок має допомогти Австрії досягти цільових показників запасів газу на осінь.

Зазначається, що підземне сховище газу Гайдах, яке знаходиться неподалік від Зальцбурга, забрали у російського "Газпрому" за правилом "використовуй або втратиш". Згідно з рішенням уряду, усі сховища газу в Австрії повинні використовуватися. Якщо ж вони не наповнюються систематично, право на зберігання газу в них може бути передане іншим компаніям.

ПСГ Гайдах може зберігати 2,8 млрд кубометрів газу, це найбільше сховище в Австрії. Ним керують кілька операторів, найбільшим із яких була "дочка" російського "Газпрому", компанія GSA. Станом на 24 липня її частина сховища, за даними асоціації Gas Infrastructure Europe, заповнена на 0%, передає Ліга.нет.

На початку липня Леонора Гевсслер попереджала, що Австрія забере у "Газпрому" сховище, якщо той не почне його заповнювати. Але російська компанія проігнорувала це, тож тепер її частину ПСГ Гайдах передали для заповнення австрійській RAG Austria.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня країни-члени ЄС досягли політичної угоди про добровільне скорочення споживання природного газу на 15% у порівнянні із середнім споживанням за останні п'ять років у період із 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року. Уряди самі обиратимуть відповідні заходи.

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