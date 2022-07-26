Країни-члени готуватимуться до можливих перебоїв постачання російського газу, який використовується як зброя.

Країни-члени ЄС досягли політичної угоди про добровільне скорочення споживання природного газу цієї зими на 15%. Уряди самі обиратимуть відповідні заходи.

Про це повідомляється в офіційній заяві на сайті Ради Європи.

Країни погодилися скоротити попит на газ на 15% в порівнянні із середнім споживанням за останні п'ять років в період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року.

Також передбачається можливість оголошення "Союзної тривоги" у разі серйозної загрози для стабільності постачання. У цьому випадку обмеження споживання стане обов'язковим.

"Мета скорочення попиту на газ - заощадити напередодні зими, щоб підготуватися до можливих перебоїв у постачанні газу з Росії, яка постійно використовує енергопостачання як зброю", - наголосили в заяві.

Водночас від обов'язкового скорочення попиту звільнені країни Євросоюзу, які не підключені до газових мереж інших держав.

"Вони не зможуть вивільняти значні обсяги трубопровідного газу на користь інших держав-членів", - пояснюється в заяві.

Винятком є також країни, чиї електромережі не синхронізовані з європейською електроенергетичною системою, і при цьому виробляють електроенергію переважно з газу.

"Ми можемо стати господарями власної енергетичної безпеки цієї зими. Ми будемо дотримуватися цього курсу до тих пір, поки Україна повністю не звільниться від російської агресії", - заявив глава ЄС з клімату Франс Тіммерманс, пише Bloomberg.

Заступник міністра економіки Німеччини Свен Гігольд наголосив, що прийнятий документ - це безпрецедентний крок європейської солідарності.

"Держави-члени, які не імпортують російський газ, демонструють підтримку і зобов'язалися скоротити споживання. Такого ще ніколи не було", - додав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія в два рази скоротить поставки газу в Європу по "Північному потоку".

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