Контракт ОМV на покупку газу у "Газпрому" закінчується у 2040 році.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну і масових антиросійських санкцій, австрійська група енергокомпаної ОМV заявила про те, що продовжить закуповувати більшу частину газу в РФ, попри наявні резервні контракти.

Про це заявив генеральний директор ОМV Альфред Штерн, зазначивши, що підприємство не має наміру розривати довгостроковий контракт на постачання російського газу, укладений з "Газпромом" у 2018 році, повідомляє Financial Times.

"Поки Росія буде здійснювати поставки, ми будемо забирати ці обсяги у "Газпрому", - заявив Штерн.

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Генеральний директор зазначив, що зараз компанія уклала контракти на оренду трубопровідної потужності для прокачування всього необхідного їй газу, а також забезпечила поставки з Норвегії та з терміналів СПГ в Нідерландах та Італії.

"Все це дає нам доступ до неросійського газу, якого більш ніж достатньо для покриття наших зобов'язань перед клієнтами", - сказав Штерн, зазначивши ненадійність російської сторони. За його словами, торік поставки російського газу варіювалися, становлячи від 20% до 70% щомісячного імпорту ОМV.

Австрійська ОMV та відмова від російського газу

Компанія ОMV, найбільшим власником акцій якої є австрійський уряд, забезпечує 30% газу на ринку країни. Після вторгнення Росії в Україну, це підприємство не раз піддавалося критиці через закупівлю російських енергоносіїв. Контракт ОМV на покупку газу у "Газпрому" спливає у 2040 році.

27 червня 2023 року Міністерство енергетики Австрії закликало вітчизняних постачальників прискорити процес відмови від російського газу. Таку заяву зробила міністр енергетики Австрії Леонор Гевесслер, зазначивши при цьому, що прогрес, досягнутий у відмові від російського газу, хоча і є, але недостатній з точки зору швидкості.

Водночас, колишній голова E-Control Вальтер Больц застеріг Австрію від самозаспокоєння і заявив, що раптове припинення поставок може швидко призвести до дефіциту та зростання цін.

Федерація австрійської промисловості також закликала уряд вжити додаткових заходів для забезпечення надійного газопостачання.

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