Як відомо, колишній власник "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв досі зберігає контроль над підприємством через багаторічне блокування допуску китайських акціонерів до управління компанією.

Вчора інтервалом в лічені години колишній власник ПАТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв зробив суперечливі заяви про спробу влади націоналізувати підприємство, про яку в останні дні багато говорили представники різних держорганів.

Про це повідомляє УНН.

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"Треба буде неустойку заплатити, втрачену вигоду ... вся держава буде платити або бюджет. Яка націоналізація? Ви що! Треба домовлятися з китайцями!», - каже Богуслаєв на відео, яке з'явилося першим: тут він закликає до цивілізованого врегулювання ситуації, щоб не псувати відносини з КНР та інвесторами з цієї країни: «Просто рвати відносини з китайськими друзями не можна! Я їх називаю друзями - вони в критичний момент позичили [заводу "Мотор Січ"] $ 100 млн!», - каже екс-власник Запорізького моторобудівного заводу.

Але буквально через кілька годин після цього після цього з'явилося інше відео, на якому Богуслаєв в тих же піджаку, сорочці та краватці зробив діаметрально протилежну заяву. "Ніякого договору про інвестиції з боку китайських товаришів [в «Мотор Січ»] — немає. Вони нас обдурили", - сказав колишній власник Запорізького двигунобудівного підприємства В'ячеслав Богуслаєв, виступаючи на засіданні Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Як відомо, колишній власник "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв досі зберігає контроль над підприємством через багаторічне блокування допуску китайських акціонерів до управління компанією. Раніше Богуслаєв заявив, що надані китайською стороною кошти допомогли йому врятувати "Мотор Січ" від закриття і продовжити діяльність.

Першим про намір української влади націоналізувати "Мотор Січ" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Пізніше інший представник фракції президента Володимира Зеленського - заступник голови "Слуги" Олександр Корнієнко - сказав, що тексту законопроекту ще немає, а також не зміг пояснити, як буде проведена націоналізація з юридичної точки зору — українське законодавство не містить такого механізму. При цьому Корнієнко визнав, що Україна повинна буде компенсувати втрати китайських інвесторів на «Мотор Січ».

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль публічно заявив, що навіть не чув нічого про законопроект про націоналізацію підприємства китайських інвесторів, потім став міркувати, назвав завод "стратегічним" (хоча "Мотор Січ" ще у 2015 році рішенням уряду позбавлений такого статусу) і "державним" (хоча воно приватизоване ще в 90-х, а зараз контрольним пакетом володіють китайці). Раніше екс-секретар РНБО Олександр Данилюк у своєму блозі написав, що Україна свідомо протидіє китайським акціонерам у доступі до управління підприємством протягом багатьох років.

Китайські інвестори "Мотор Січ" оцінюють суму своїх втрат від експропріації українською владою їхніх інвестицій у підприємство в $ 3,6 млрд. і мають намір стягнути з держави Україна цю суму в міжнародному арбітражі.

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Автор: УНІАН