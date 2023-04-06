Відповідне рішення винесла болгарська Комісія із захисту конкуренції.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених після вторгнення РФ в Україну, Болгарія оштрафував російський "Лукойл" на 100 млн євро.

Як повідомляє Euractiv, відповідне рішення ухвалила болгарська Комісія із захисту конкуренції (КЗК) у зв'язку зі зловживанням домінуючим становищем шляхом обмеження доступу до складів і транспортної інфраструктури.

Розслідування КЗК зосередилося на поведінці компаній "Лукойл Нафтохім Бургас" та "Лукойл Болгарія" і виявило, що група порушила закон, не надаючи доступ імпортерам та виробникам моторних палив до власних складів.

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Як йдеться в матеріалі, "Лукойл" обмежив імпорт морськими шляхами, блокуючи склади, пов'язані з нафтотерміналами, а також не надаючи доступ до нафтопродуктопроводів групи для транспортування палива іншим виробникам та імпортерам.

КЗК встановила, що група використовує стратегію, яка включає кілька антиконкурентних практик, які за умови їх послідовного та кумулятивного застосування протягом більше п'яти років створюють бар'єри для імпорту пального, повністю виключаючи його або роблячи його економічно неефективним.

Як йдеться в матеріалі, це дозволяє "Лукойлу" зберігати свої лідерські позиції в Болгарії на рівні оптової та роздрібної торгівлі.

КЗК стверджує, що "Лукойл" зловживає своїм домінуючим становищем як за національним законодавством, так і за законодавством Євросоюзу, оскільки обмеження імпорту в Болгарію може мати суттєвий вплив на структуру торгівлі між країнами-членами ЄС.

Війна в Україні та російський "Лукойл"

Компанія "Лукойл" перебуває під санкціями США з 2014 року.

21 квітня 2022 року генеральний директор і співвласник російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіт Алекперов пішов з Ради директорів. Бізнесмен достроково склав свої повноваження.

1 вересня 2022 року в лікарні Москви при загадкових обставинах загинув голова ради директорів "Лукойлу".

2 вересня 2022 року в США видали ордер на арешт літака російського "Лукойлу", вартістю $45 мільйонів. Літак порушив американські санкції, введені проти РФ у відповідь на вторгнення в Україну.

У грудні 2022 року російський "Лукойл" втратив трубопровід, що веде до Середземного моря. "Лукойл" заявив про те, що зупинить експорт зі своїх каспійських нафтових родовищ по трубопроводу Баку-Тбілісі - Джейхан. Рішення було ухвалено на тлі західних санкцій.

У лютому 2023 року Болгарія оштрафувала дочку російського "Лукойлу" за порушення конкуренції $36,83 млн.

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