Равіль Маганов проходив лікування в Центральній клінічній лікарні

Голова ради директорів "Лукойл" Равіль Маганов загинув у Москві. Він нібито розбився, коли випав з вікна лікарні.

Про це повідомив Telegram-канал 112.

Зазначається, що 67-річний Маганов перебував на лікуванні у відділенні на шостому поверсі. На місці інциденту працюють правоохоронці. За однією з версій, це міг бути суїцид.

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У свою чергу в правоохоронних органах в коментарі ТАСС підтвердили, що в Центральній клінічній лікарні з вікна випав чоловік і він загинув.

"Інцидент стався близько 07:00 мск в Центральній клінічній лікарні на вулиці Маршала Тимошенка. З вікна шостого поверху випав чоловік, в результаті отриманих травм він помер", - йдеться в повідомленні.

Равіль Маганов - що відомо

У 1977 році він закінчив Московський інститут нафтохімічної і газової промисловості імені Губкіна. У 1993 році Маганов почав роботу в "Лукойлі" на посаді віце-президента з нафтовидобутку.

У 2006 році його призначили першим виконавчим віце-президентом компанії. Був членом правління ПАТ "Лукойл". Має звання "Почесний нафтовик" та урядові нагороди.

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