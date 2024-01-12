Сергій Коваленко зазначив, що компанія працює тільки в Києві та Дніпропетровській області.

Генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що за борги не відключатимуть від електромережі всіх підряд. Компанія працює з приватними клієнтами в Києві та у Дніпропетровській області.

"Ми не будемо відключати всіх підряд. У нас є чіткі критерії і за сумою, і за "віком" заборгованості. Зараз таких кандидатів на відключення понад 70 тисяч у Києві та Дніпропетровській області та їх загальний борг становить понад 600 мільйонів гривень", - написав Коваленко у Facebook.

При цьому він вказав, що відключення "не буде одномоментно всім і раптово".

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"Ми щомісяця сповіщаємо клієнтів про стан рахунку, всі знають, чи є у них борг чи ні. Коли ж ми будемо подавати на відключення, то власник житла отримає паперове попередження за 10 днів до відключення, ще за 5 днів - оповіщення від ОСР", - пояснив гендиректор Yasno.

Він порадив українцям уточнити свої свідчення, а також передавати їх коректно і щомісяця оплачувати, щоб уникнути боргів. Також Коваленко нагадав, що можна оформити субсидію.

"Гроші підуть в енергосистему. Атаки на інфраструктуру, особливо в східній частині України, нікуди не поділися, тому ремонти і масштабні відновлення - це наша реальність ще надовго. Тому будь ласка, Сплачуйте рахунки вчасно", - підсумував представник компанії.

Відключення світла за борги - останні новини

9 січня стало відомо, що Кабінет міністрів скасував заборону на припинення надання послуг ЖКГ, нарахування та стягнення неустойки та заборгованості для населення у разі несплати.

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус зазначив, що Уряд прийняв рішення скасувати мораторій, тому що збільшилися неплатежі, а гроші потрібні компаніям на відновлення енергетики після обстрілів.

Гннеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що перші відключення почнуться десь 29 січня.

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