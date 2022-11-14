Сунак також привітав відвоювання Україною правобережної Херсонщини - за кілька тижнів після того, як Путін заявив, що Херсон "назавжди" увійде до складу РФ.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак перед самітом G20 в Індонезії виклав своє бачення кроків, які треба зробити для зменшення впливу Росії на світову економіку.

У своїй колонці, опублікованій у The Telegraph, Сунак зазначив, що лідери мають брати на себе відповідальність і приходити на зустрічі, але Путін - винуватець війни і низки глобальних проблем - вирішив не з’являтися на саміті "Великої двадцятки".

Першим, що має зробити світ, на думку Сунка, це терміново підтримати на зимовий час Україну, і громадян інших країн, які опинились у скруті через надвисокі ціни на енергоносії.

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Також світ має не дозволити Росії шантажувати всіх питанням продовольчої безпеки. "Я підтримую генерального секретаря ООН у тому, що зерновози мають рухатися Чорним морем, і закликаю всі ті країни, які можуть виробити більше продовольства або вивільнити запаси, зробити це, щоб допомогти збільшити постачання", - зазначив Сунак.

Третім кроком він називає усунення енергетичної залежності від таких країн, як Росія, у четвертому говорить про просування вільних ринків і відкритої світової економіки.

П’ятим кроком Сунак закликав протидіяти втягненню у "кредитні пастки" бідніших країн, а також усувати причини прискорення інфляції.

"Ми не дозволимо, щоб наше економічне майбутнє було заручником дій держави-вигнанця... Натомість ми будемо підтримувати Україну та працювати над виконанням кожного елементу цього плану з п’яти пунктів, сприяючи вільним ринкам і глобальній економіці", - підсумував прем’єр.

Сунак також привітав відвоювання Україною правобережної Херсонщини - за кілька тижнів після того, як Путін заявив, що Херсон "назавжди" увійде до складу РФ.

"Це історична подія у боротьбі України за повернення того, що їй належить. Українці стоять за фундаментальні принципи, які важливі для всіх нас - принципи суверенітету і самовизначення, які є наріжними каменями стабільного міжнародного порядку", - зазначив прем’єр.

Він сказав, що Британія продовжить військову підтримку України та нагадав про останній з обіцяних пакетів допомоги.

Саміт G20 в Індонезії

Саміт лідерів країн "Великої двадцятки" пройде 15-16 листопада на острові Балі.

Президент Індонезії Джоко Відодо ще навесні запросив на саміт президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна.

Нещодавно речник президента України повідомив, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20, наймовірніше - в онлайн-форматі.

А днями стало відомо, що Путіна на саміті не буде. Замість нього Москва відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

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