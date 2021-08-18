Деталі не повідомляються.

Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" можуть закінчити вже 23 серпня.

Про це пише німецький телеканал Deutsche Welle.

"Будівництво газопроводу "Північний потік-2" планується завершити 23 серпня," - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що природний газ з Росії почнуть перекачувати в Німеччину, Нідерланди та північні регіони Італії.

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Як відомо, трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося.

Північний потік-2

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що після запуску "Північного потоку-2" Росія докладе всіх зусиль, щоб не продовжувати діючий контракт на транзит газу через Україну.

Автор: Людмила Жерновська