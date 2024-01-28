Це завдасть удару по планах Москви організувати новий ринок газу, вважає видання.

Прем’єр-міністр Монголії Лувсаннамсраїн Оюун-Ердене заявив, що будівництво давно запланованого Кремлем мегатрубопроводу "Сила Сибіру-2", який з’єднає західні газові родовища Росії з Китаєм, буде відкладено.

Як повідомляє Financial Times, це завдасть удару по планах Москви забезпечити новий ринок для газу, який вона раніше продавала в Європу.

Зазначається, що так званий трубопровід "Сила Сибіру-2", який проходитиме через територію Монголії, був пріоритетом для Москви понад десять років, але набув ще більшого значення після того, як Європа обмежила імпорт російського газу у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року.

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"Цим двом сторонам все ще потрібно більше часу для більш детального дослідження економічних питань. Китайська та російська сторони все ще проводять розрахунки та оцінки, а також працюють над економічною вигодою", - зазначив прем’єр-міністр Монголії.

Він очікує, що будівництво 3550 км трубопроводу, включаючи 950 км через територію Монголії, розпочнеться у 2024 році.

Газопровід "Сила Сибіру-2" - що відомо

Деякі експерти прирівнюють прогнозовану експортну потужність проекту до потужності німецько-російського газопроводу "Північний потік". До його підриву Росія могла качати приблизно 55 мільярдів кубометрів природного газу магістральним маршрутом газопроводу до Німеччини.

У листопаді 2023 року стало відомо, що Пекін тисне на Москву, щоб реалізувати будівництво магістралей проекту повністю коштом Росії, не витрачаючи на будівництво своїх ресурсів.

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