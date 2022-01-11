В Україні через зниження добової температури збільшилося споживання електроенергія.
Про це повідомляти "Укренерго".
"За оперативними даними, споживання електроенергії за 10 січня 2022 року у порівнянні з попереднім робочим днем 6 січня збільшилося на 7,2% - до 492,1 млн кВт-год. Середньодобова температура повітря зменшилася з +3,7°С до -0,8°С", - йдеться в повідомленні.
У компанії підкреслили, що ніяких відключень споживачів, пов'язаних з заходами для примусового зниження споживання, за попередню добу не відбувалося, графіки обмеження потужності та аварійного відключення не застосовувалися. Аварійна допомога не активувалася.
Читайте такожУ Міненергетики прокоментували планові відключення світла в опалювальний період
В цілому, споживання з початку січня склало 4 536 млн кВт-год, що на 1,6% менше прогнозного показника.
Відзначається, що збільшене споживання було покрито за рахунок зростання обсягів виробництва теплоелектростанцій, теплоелектроцентралей і гідроелектростанцій.
За 10 січня імпорт електроенергії походив тільки з Білорусі в торговельну зону "ОЕС України" і склав 14,1 млн кВт-год.
Експорт електроенергії склав 12,5 млн кВт-год, з "острова Бурштинської ТЕС" і з "ОЕС України".
Загроза віялових відключень в Україні:
- Раніше глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що Україні ближче до січня-лютого загрожують віялові відключення електроенергії. На його думку, протягом двох місяців на всій території нашої держави будуть відчуватися величезні проблеми з поставками електроенергії.
- 11 листопада 2021 року мер столиці Віталій Кличко заявив про високу ймовірність віялових відключень в Києві.
- 21 грудня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні віялових відключень електроенергії не буде.
- 28 грудня 2021 року міністр енергетики Герман Галущенко зазначав, що проведення ремонтних робіт в опалювальний період з відключенням споживачів, тим більше ненадання альтернативного харчування споживачам, є неприпустимим.
- З 28 по 31 грудня в Києві та області були проведені масові відключення електрики. Без світла були сотні будинків. Компанії-постачальники заявили, що відключення електроенергії було пов'язано з плановим проведенням ремонтних робіт.
- 29 грудня прес-служби компаній "ДТЕК Київські електромережі" і "ДТЕК Київські регіональні електромережі" повідомили, що в Києві та Київській області не проводитимуть планові роботи на електромережах з відключенням світла з 29 грудня 2021 по 10 січня 2022 року.
- З 11 по 21 січня 2022 року в Київській області заплановано масове відключення світла в ряді населених пунктів для проведення ремонтних робіт на електричних мережах.
- 11 січня 2022 року в Міненергетики прокоментувавши планові відключення світла в опалювальний період.