Відключень споживачів, пов'язаних із заходами для примусового зниження споживання, не відбувалося.

В Україні через зниження добової температури збільшилося споживання електроенергія.

Про це повідомляти "Укренерго".

"За оперативними даними, споживання електроенергії за 10 січня 2022 року у порівнянні з попереднім робочим днем 6 січня збільшилося на 7,2% - до 492,1 млн кВт-год. Середньодобова температура повітря зменшилася з +3,7°С до -0,8°С", - йдеться в повідомленні.

У компанії підкреслили, що ніяких відключень споживачів, пов'язаних з заходами для примусового зниження споживання, за попередню добу не відбувалося, графіки обмеження потужності та аварійного відключення не застосовувалися. Аварійна допомога не активувалася.

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В цілому, споживання з початку січня склало 4 536 млн кВт-год, що на 1,6% менше прогнозного показника.

Відзначається, що збільшене споживання було покрито за рахунок зростання обсягів виробництва теплоелектростанцій, теплоелектроцентралей і гідроелектростанцій.

За 10 січня імпорт електроенергії походив тільки з Білорусі в торговельну зону "ОЕС України" і склав 14,1 млн кВт-год.

Експорт електроенергії склав 12,5 млн кВт-год, з "острова Бурштинської ТЕС" і з "ОЕС України".

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