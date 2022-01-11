У Міненергетики зазначили, що підставою для відключення споживачів в період холодів може бути лише аварійна ситуація.

Планові ремонти електромереж з відповідним відключенням споживачів від електропостачання не повинні відбуватися в опалювальний сезон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко.

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За його словами, резерв потужностей в енергосистемі є, тому ніяких ризиків і підстав для відключення споживачів, крім аварійності, немає.

"Планові ремонти в період ОЗП (осінньо - зимового періоду - УНІАН) не повинні відбуватися. Ми офіційно з цим зверталися в Держенергонагляд і НКРЕКП. Сьогодні ми ще раз звернулися з цього питання. Важливо, що такі ремонти робляться переважно приватними компаніями", - сказав він.

Галущенко зазначив, що Міністерство енергетики проводитиме відповідну роботу, щоб планових ремонтів у період опалювального сезону не відбувалося.

Загроза віялових відключень в Україні: