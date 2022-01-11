Планові ремонти електромереж з відповідним відключенням споживачів від електропостачання не повинні відбуватися в опалювальний сезон.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко.
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За його словами, резерв потужностей в енергосистемі є, тому ніяких ризиків і підстав для відключення споживачів, крім аварійності, немає.
"Планові ремонти в період ОЗП (осінньо - зимового періоду - УНІАН) не повинні відбуватися. Ми офіційно з цим зверталися в Держенергонагляд і НКРЕКП. Сьогодні ми ще раз звернулися з цього питання. Важливо, що такі ремонти робляться переважно приватними компаніями", - сказав він.
Галущенко зазначив, що Міністерство енергетики проводитиме відповідну роботу, щоб планових ремонтів у період опалювального сезону не відбувалося.
Загроза віялових відключень в Україні:
- Раніше глава Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що Україні ближче до січня-лютого загрожують віялові відключення електроенергії. На його думку, протягом двох місяців на всій території нашої держави будуть відчуватися величезні проблеми з поставками електроенергії.
- 11 листопада 2021 року мер столиці Віталій Кличко заявив про високу ймовірність віялових відключень в Києві.
- 21 грудня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні віялових відключень електроенергії не буде.
28 грудня 2021 року міністр енергетики Герман Галущенко зазначав, що проведення ремонтних робіт в опалювальний період з відключенням споживачів, тим більше ненадання альтернативного харчування споживачам, є неприпустимим.
- З 28 по 31 грудня в Києві та області були проведені масові відключення електрики. Без світла були сотні будинків. Компанії-постачальники заявили, що відключення електроенергії було пов'язано з плановим проведенням ремонтних робіт.
29 грудня прес-служби компаній "ДТЕК Київські електромережі" і "ДТЕК Київські регіональні електромережі" повідомили, що в Києві та Київській області не проводитимуть планові роботи на електромережах з відключенням світла з 29 грудня 2021 по 10 січня 2022 року.
З 11 по 21 січня в Київській області заплановано масове відключення світла в ряді населених пунктів для проведення ремонтних робіт на електричних мережах.