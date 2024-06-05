Ситуація взимку залежатиме від того, скільки генерувальних потужностей встигнуть відновити.

Влітку та під час наступного опалювального ситуація в енергетиці буде складною, одна апокаліпсису не варто очікувати. Про це в інтерв’ю OBOZ.TALK заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Апокаліпсису не буде. Буде складно. Об'єктивно буде складно. І в липні, і на початку серпня обмеження будуть, думаю, дуже суттєвими. Через ремонтні кампанії і через велике споживання під час спеки. Йдеться про те, що може не бути електрики по 5-6 годин на добу", – зазначив експерт.

За його словами, ці обмеження стосуватимуться практично всіх. А взимку буде приблизно та сама ситуація.

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"Все залежить взимку від того, наскільки багато ми встигнемо відновити генерувальних потужностей. Але попередньо я би готувався до відсутності електрики щонайменше 4-6 годин на добу. Опалення, водоканал, каналізація працюватимуть. І критична інфраструктура вся працюватиме", – підкреслив Харченко.

Криза в енергетиці

Станом на початок червня Росія вивела з ладу або захопила більшу половину електростанцій України. До повномасштабного вторгнення внутрішнє виробництво електроенергії становило близько 55 гігават, що було одним з найбільших у Європі. Наразі ця потужність впала нижче 20 ГВт через обстріли або через російську окупацію, яка вивела ці електростанції з ладу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що відключення світла влітку можуть тривати по 10 годин, а поліпшення ситуації очікується у вересні.

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